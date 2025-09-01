乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表しているタレントの梅宮アンナ（52）が1日、都内で行われた、はなさく生命保険『I'm OK? PROJECT』トークショーに登場した。今年、アートディレクター・世継恭規氏との結婚を発表してから初めてのイベントとなり、笑顔を見せた。【全身カット】スタイル抜群！美デコルテチラリな梅宮アンナイベントでは、梅宮を特別ゲストに迎え「乳がん」や「結婚」など女性のカラダとココロに関するさま