恒常的にFXを行っていると、収益がなかなか増えずに不安を抱くこともあるでしょう。しかし、トレーダーのなかには“ある日突然”レベルアップする人も少なくありません。専業トレーダーの加藤ムネヒサ氏の著書『元手30万円からわずか3年でFIREを叶える爆益トレード 黄金のスキャルピングFX』（KADOKAWA）より、伸び悩んだりスランプを感じたりしているトレーダーが知っておきたい「成長曲線」についてみていきましょう。トレーダー