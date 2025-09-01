ことし3月に全線開通した国道23号「名豊道路」。蒲郡IC～豊川為当IC間の9.1キロがつながり、名古屋と豊橋間の全長72.7キロを信号なしで結びます。この無料バイパスを一度通ってみたいと、開通直後は長い渋滞ができました。 【写真を見る】“名豊道路”開通半年の効果は？ 物流会社「時間短縮で運転手の負担減」 道の駅「お盆の売り上げ2倍」 名古屋～豊橋を信号なしで結ぶ無料バイパス 全線開通からまもなく半年。国