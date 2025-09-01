プレミアリーグ第3節が8月31日に行われ、アーセナルはリヴァプールに0−1で敗れた。試合後、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、試合を振り返るとともに、勝敗を分けた“違い”について語った。今季のプレミアリーグで2連勝を達成した2チームによる上位決戦は、序盤から緊迫感に満ちた雰囲気のなか、ハイレベルな攻防戦が繰り広げられ、スコアレスのまま時計の針が進む。最終的には、83分にリヴァプールのハンガリー代