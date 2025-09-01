野菜がアクセントのもっちり生地の石窯ピザ／櫟の丘「マルゲリータ・ブファラ」季節によって価格の変更あり風光明媚な由布院盆地を見渡す小高い丘の上にあるピッツェリア。地元農家が作る有機野菜とイタリアのナポリから取り寄せたチーズや小麦粉を使い、高温の石窯で焼き上げるピザにリピーター続出です！人気はクリーミーで濃厚な味わいのモッツアレラブファラを使用したワンランク上の「マルゲリータ・ブファラ」。テラス席から