¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬°ìÉô²þÎÉ¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¾®·¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï1Æü¡¢¾®·¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼Ö¤Î´é¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î³°´Ñ¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£È¯¸÷¥À¥¤¥ª¡¼¥É¡ÊLED¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¥µ¥á¤ÎÆ¬Éô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï243Ëü±ß¤«¤é¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÏÆ±¼Ò¤Î¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥¢¤ÎÆÃ