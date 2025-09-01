¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î1Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï1Æü¡¢Å·ÄÅ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥×¥é¥¹¡×²ñµÄ¤Ç½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢?¼ç¸¢Ê¿Åù¤Î¼Â¹Ô?¹ñºÝË¡¼£¤Î½ç¼é?Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î¼ÂÁ©?¿ÍËÜ°Ì¤ÎÄó¾§?¹ÔÆ°»Ö¸þ¤Î½Å»ë¡Ý¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£