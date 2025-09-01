99件のセクハラを認定され、辞職した前の町長が、町議会議員選挙に立候補を検討していることがわかりました。 【写真を見る】99件のセクハラ認定→辞職した前町長 町議会議員選挙に立候補の意向 選挙事務所を構え知人らにリーフレット配布 岐阜・岐南町 岐阜県岐南町の小島英雄前町長（75）は在任中の去年、女性職員の頭や尻を触るなど、あわせて99件のセクハラ行為を町の第三者委員会に認定され、辞職しました。 複数の