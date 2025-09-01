サークルでの旅行や飲み会・朝までのカラオケなど様々あるであろう「大学時代の遊び」。さて、Ｚ世代の大学生はどんな遊びをしているのでしょうか？これについて株式会社RECCOOが「大学生の夜遊び」に関するアンケートを現役大学生300人に実施したそうです。その結果やいかに？‪☆‪☆‪☆‪☆【深夜外出の頻度】深夜に外出する頻度は「月1回程度」が31％、「週1回未満」が41％で合計72％を占めてお