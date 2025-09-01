¥½¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï9·î1Æü¡¢Äó¶¡Ãæ¤Î¹âÂ®¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNURO ¸÷¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¼ÔÆÃÅµ¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¤·¤¯¡ÖNURO ¸÷²ñ°÷¥â¥Ð¥¤¥ë³ä¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£NURO ¸÷¡¢¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤¬³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¡ÖNURO ¸÷²ñ°÷¥â¥Ð¥¤¥ë³ä¡×Äó¶¡³«»ÏNURO ¸÷¤ÎÍøÍÑ¼ÔÆÃÅµ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Î³ä°ú¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î·î³Û´ðËÜÎÁ¶â¤¬¡¢ÄÌ¾ï990±ß¤Î¤È¤³¤í3Ç¯´Ö499±ß¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£