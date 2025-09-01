元テレビ朝日アナウンサーで、同局法務部長も務めた西脇亨輔弁護士（54）が1日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、学歴詐称疑惑が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長を巡る不信任決議案がこの日、市議会で可決されたことを受け、今後の見通しを語った。田久保氏は市の広報誌に東洋大法学部卒業と記されていたが、実際には除籍になっていることを公表。いったんは辞職、出直し選出馬を