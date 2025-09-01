元プロ野球選手の飯田哲也氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8月27日に公開された動画「止まらないノムさん話! 怒られるタイプと怒られないタイプがいた!? 『監督で見たい人』は〇〇!!」に出演。石井一久氏について語った。飯田哲也氏=BS10提供○「オーラがあった後輩」「オーラがあった後輩」として、石井氏の名前を挙げた飯田氏は、「(石井が)新人のとき、キャッチボールを見て、こいつはすごいなと思ったんですよ」