タレントの杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（のあ／17）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。シックなモノトーンコーデで“デート”に出かけた様子を公開した。【写真】「せいとデートしてきたぞ」美脚のぞくシックなモノトーンコーデの希空希空は「せいとデートしてきたぞ」と、弟の青空さん（せいあ／14）と姉弟でお出かけしたことを報告。「お買い物沢山して焼肉食べました 幸せな1日 また行こうね〜」