◆記者コラム・タカ番24時野球を始めた頃から書き続けるノート。入団後だけで既に16冊ほどになった。「苦しくなった時や調子が崩れそうな時、見返している」。7月下旬に支配下登録された宮粼颯投手（25）は明かす。埼玉栄高から東農大を経て2023年に育成ドラフト8位で入団した最速152キロ左腕。同年1月には左肘の内側側副靱帯の再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。入団当初からいた場所はリハビリ組。黙々と