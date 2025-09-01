夢グループの石田重廣社長（67）と歌手保科有里（63）が1日、都内で記者会見を行い、新曲「MOGUリズム」をリリースする移籍先レコード会社を探していると訴えた。同曲は7月25日に配信開始となったドラマ「笑ゥせぇるすまん」の劇中歌でもある軽快なテクノポップ。夢グループではこれまで、社内のレコード部門でCDを制作・販売してきた。今回は「世界を狙う」という意気込みのもと、世界進出へ向けたコーディネートができる移籍先を