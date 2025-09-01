¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é¡Ö°ûÃã¥Ý¥Ã¥È¡õ¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥ÀÊÁ¤¬²Ä°¦¤¹¤®... ¡ü°ûÃã¥Ý¥Ã¥È¡õ¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È1¥»¥Ã¥È¡Ê¥×¡¼¥¢¥ëÃãÉÕ¡Ë²Á³Ê¤Ï2090±ß¡£ ¥Ñ¥ó¥À¤È¤ª²Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢°ûÃã¤¬³Ú¤·¤á¤ëÃã¤³¤·¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉÕ¤­¤Î¥Ý¥Ã¥È¤È¥«¥Ã¥×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃã¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥×¡¼¥¢¥ëÃã¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª²È¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¤ä¹­½£¤Ç¤Ï¡Ö°ûÃã¡Ê¥ä¥à¥Á¥ã¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã