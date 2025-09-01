¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¸×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤ä¡¼¡×Ç®¿´¤Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê(73)¤¬¸×ÅÞ¥â¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥»¡¼¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Á¹Ã»Ò±à¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ª¤³¤³¤«¤é¤¬¸×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤ä¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¤Ë¸×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Âµ¤Ë¤Ï¡ÖÌÔ¸×Ãí°Õ¡×¤ÈÀÖÊ¸»ú¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£