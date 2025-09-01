SNSで話題になっていたコメダ珈琲店の「とろみコーヒー」を、筆者もついに体験してきました。このメニューは2024年5月から一部店舗で販売されている商品で、飲み込む力が弱い人でも安心して楽しめるよう開発されたもの。発売から1年が経ちますが、今も継続して提供されており、SNSをきっかけに改めて注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■1年前から販売されている「とろみコーヒー」その