『呪術廻戦』（1期・劇場版）『NINJA KAMUI』をはじめとする数々の話題作でファンを魅了する朴性厚監督が10年間の構想を経て完成させた初の完全オリジナルアニメ『BULLET/BULLET』。そのエンディングテーマであるNewspeakの「Glass Door」は、作品世界を壮大なサウンドスケープに昇華させつつ、主人公・ギアの歩む道とRei（Vo）によるソングライティングを高精度でシンクロさせている。対談中に朴監督が「僕たちはよく似てる」と繰