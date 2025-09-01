2025年9月13日から首都高の大黒PA（パーキングエリア）や市川PAなど、6か所のPAで2025年9月13日より、「首都高民営化20周年記念メニューフェア」が開催予定です。ここでは、民営化20周年の「20」にちなんだPA独自のメニューを期間限定で販売。このなかには、市街地のデカ盛り店と肩を並べるような圧巻のメニューも展開されます。【画像】とんでもない肉厚！ これが「首都高民営化20周年記念」で提供の驚愕メニューです大黒PAで