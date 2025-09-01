【モデルプレス＝2025/09/01】日本テレビでは、9月7日15時より「あの頃からわたしたちは」の第6弾を放送。SUPER EIGHTの横山裕と村上信五が出演する。【写真】横山裕、一緒に走りたい女性芸能人◆横山裕、村上信五に伝えたかったこと24時間テレビでチャリティーマラソン企画で105キロを完走した横山。最後はSUPER EIGHTのメンバーに迎え入れられ、両国国技館で感動的なゴールを達成し、メンバーへの感謝も述べていた。そんな24時間