【モデルプレス＝2025/09/01】スターバックス コーヒー ジャパンでは、秋の新感覚ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を、2025年9月3日（水）より全国のスターバックス（一部店舗を除く）で発売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にて同ビバレッジを一足早く試飲してきた。【写真】スタバ「スイート ミルク コーヒー」がレギュラーメニュー化◆スタバ、“ほうじ茶×焼き芋”の秋限定ラテスターバックスで