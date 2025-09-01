2025年9月下旬より、「ユニクロ」の「UT」から「ピングー」との新作コラボアイテムが発売される。今回のコラボでは、秋冬向けのベビーコレクションとして「キルトパジャマ」(各2290円)が2種類登場する。【画像】別のデザインも見る新作のパジャマは、ベビーサイズの80センチから120センチまでの5サイズ展開。トップスもボトムスもキルティング仕様でポカポカと暖かく、寝相が悪くてすぐに布団から飛び出してしまう子どもにうってつ