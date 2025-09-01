Image: Amazon 見るだけなら十分。動画試聴や電子書籍ビューアーとして、タブレットを使いたいという方も多いかと思います。その候補によく挙げられるのが、Amazonの「Fire HD 8」や「Fire HD 10」ですが、実はそれよりも安くていいタブレットあるんですよ。「Redmi Pad SE 8.7」っていうんですけどね。 Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 9,980円 Amazon