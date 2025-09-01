気象庁は今日9月1日、今年の梅雨入り・梅雨明けの確定値を公表しました。梅雨入りは、速報値より早まった地域が多くなりました。また、梅雨明けは、過去最も早い地域がほとんどでした。梅雨期間が全体的に前倒しになったことで、真夏の到来が例年より早まり、厳しい暑さが長期化していると考えられます。梅雨入りの確定値気象庁は今日9月1日、夏(6〜8月)の天候について発表し、今年の梅雨入り・梅雨明けの確定値を公表しました。梅