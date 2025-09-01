ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。空き缶もペットボトルも、スマートに分別【山崎実業】のゴミ袋ホルダーがAmazonに登場!スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日