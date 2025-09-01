おととい開通したのは、東海環状自動車道の本巣IC～大野神戸ICを結ぶ6.8キロの区間です。 【写真を見る】東海環状道 本巣IC～大野神戸IC開通「大阪方面に行きやすい」荷物を早く届けられドライバー不足解消にも期待 （NEXCO中日本 縄田正社長）「特に今回開通した区間は、関西・北陸・岐阜県をつなぐ、ダブルネットワークが完成することになる」 今回の開通で、愛知・岐阜・三重を結ぶ東海環状道の約9