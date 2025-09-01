高齢や障害などのため働けない、働いても収入が低過ぎる。そうした人たちにとって「いのちのとりで」となる生活保護。そのうち、食費などの生活費となる「生活扶助費」の基準額を引き下げた国に対し、今年6月最高裁が「違法」の判断を下した。 最高裁判決から2か月がたっているにもかかわらず、国・厚生労働省は基準の回復、差額の支給などについての具体的見通しを明らかにしていない。 8月29日には同省の下に設置された有識者9