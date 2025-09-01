今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。8月31日（日）に放送された同番組では、藤井 風への120分にわたるロングインタビューがついに実現した。【映像】藤井 風が絶賛する“ソングライター”その音楽的魅力を熱弁「僕はできないというか、やろうとも思っていなかった」デビュー以来、これまで『EIGHT-JAM』で何度も取り上げ、多く