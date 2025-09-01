※本コラムは『僕達はまだその星の校則を知らない』第7話までのネタバレを含みます。■恋は罪じゃない――でも、大人には責任がある「先生を好きになるのは、罪ですか？」島田（北里琉）のセンセーショナルな問いかけから幕を開けた『僕達はまだその星の校則を知らない』（以下『ぼくほし』）第7話。思い返せば、学生時代の“先生”って、親以外に頼ることができる数少ない“大人”であり、ときに人生の指針を示してくれる存在でし