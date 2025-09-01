テレビ朝日では、『あのちゃんねる』『キョコロヒー』『ハマスカ放送部』の放送時間を60分に拡大し、月曜深夜0時15分（※関東ローカル）からの「ドリームエンタ」枠で放送されることが決定した。【イベント写真多数】まさかのゲストが続々登場した『キョコロヒー』イベント月曜深夜に放送していた『あのちゃんねる』、『ハマスカ放送部』、そして火曜深夜に放送していた『キョコロヒー』が、29日より月曜深夜に大集結。この秋