¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î1Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï1Æü¡¢Å·ÄÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥×¥é¥¹¡×²ñµÄ¤Ç½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£