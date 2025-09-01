超特急やM!LKをはじめ、数多くの人気ボーイズグループを輩出してきた“EBiDAN（恵比寿学園男子部）”が、15周年記念となる新グループ誕生オーディションの募集を、きょう午後6時から開始した。【ライブ写真】エビライ恒例のシャッフル企画！タカシ＆佐野勇斗ら率いる“YULK”8月15日から17日の3日間にわたって東京・国立代々木競技場で開催された、所属アーティストが一堂に会する毎年恒例のライブイベント『EBiDAN THE LIVE 2