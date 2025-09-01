2025年9月1日、韓国・ソウル新聞によると、ソウル龍山区にある世界平和統一家庭連合、いわゆる統一教会の建物の屋上に描かれた模様について「旭日旗が連想されて不快だ」との苦情が寄せられ、所轄の龍山区庁が是正を求めている。記事によると、龍山区庁は「区民から寄せられた声を統一教会側に伝え、当該模様を見えなくする措置を取るよう協力を求めた」と説明した。苦情は相次いで寄せられており、龍山区庁は文書や電話で是正を求