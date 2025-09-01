惣菜でも期限偽装が発覚したミニストップが、再発防止策を発表しました。コンビニチェーンの「ミニストップ」は９月１日、消費期限の偽装が２５店舗で行われていたと明らかにしました。８月、ミニストップは２３店舗で店内で作るおにぎりや弁当の消費期限のラベルを貼りかえるなどの偽装が行われていたと発表していましたが、その後の調査で、店内で調理する惣菜でも消費期限の偽装が判明。期限を意図的に延長していた店舗が