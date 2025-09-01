アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの劇場版６作品が、10月10日〜2026年2月19日にかけてリバイバル上映されることが決定した。予告映像が公開され、『月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』（月1 エヴァ）と題して、各月に1作品（10月は2作品）、それぞれ1週間ずつの期間限定で全国の劇場にて上映される。【動画】綾波、アスカの戦闘シーン！公開された『エヴァ』劇場版6作品まとめ映像これは、1995年に放送され