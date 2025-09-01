¡ÊÃÝÆâÂç¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦(9·î1Æü)¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¡¢¿·¥³ー¥Êー¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡× ¡ÊÁ°ÅÄÍ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¸þ¤³¤¦30Ç¯°ÊÆâ¤Ë80%ÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤Çµ¯¤³¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¿¿å¤ËÂæÉ÷¤Ë¤È¤¤¤Ä»ä¤¿¤Á¤¬ºÒ³²¤ËÁø¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤ì¤ò¥¯¥¤¥º¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÉ