KDDI、沖縄セルラーは2025年9月1日から「U12バリュープラン」「U16バリュープラン」「シニアバリュープラン」の提供を開始した。●16歳以下を対象とした「U16バリュープラン」を新設新プランはそれぞれライフステージに応じたサービスを利用できるよう設定したもの。共通の特徴として、「au Starlink Direct」を利用できる。12歳以下を対象とした「U12バリュープラン」は、月額1870円（各種割引適用後550円）だが、特典とし