ÂæÏÑÁíÅýÉÜ¡á24Ç¯1·î¡¢ÂæËÌ¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑÅö¶É¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤ËÆ³Æþ¤·¤¿Í¢Æþµ¬À©¤Ë´Ø¤·¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÁ´¿©ÉÊ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¤ä¡¢Ê¡Åç¤Ê¤É5¸©»º¿©ÉÊ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¤Î¸¡ººÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½ÐµÁÌ³¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð»ö¸Î¸å¤ËÆ³Æþ¤·¤¿µ¬À©¤ÎÁ´ÌÌÅ±ÇÑ¤È¤Ê¤ë¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬1ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë°ìÊý¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Î´ÉÍýÊýË¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢60Æü´Ö¤Î¥Ñ¥Ö¥ê