子どものスマホ使用について悩む親は少なくありません。2025年6月2日には、日本弱視斜視学会、日本小児眼科学会、日本視能訓練士協会が「若年者の後天共同性内斜視※に対する提言」を公表。30?以上の距離を保つこと、2〜5歳の子どもは親の管理下で短時間使用に留めることなどの注意点があげられました。それ以外にも、SNSを介したいじめやわいせつ事件への巻き込みなどの事件や長時間のゲーム使用での課金なども含めて、スマホを取