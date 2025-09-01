電子コミックサービス「LINEマンガ」が、エンタテインメント業界のプロを育成するアミューズメントメディア総合学院（以下、AMG）との『第2回 LINEマンガ & AMGチーム対抗！声優発掘アフレコオーディション』を2年連続で開催することが決定した。【写真】河西健吾＆赤羽根健治のソロカットLINEマンガを運営するLINE Digital Frontierは、「マンガの未来を創る」というビジョンを掲げ、作品のグローバル展開やクリエイター