ミニストップは1日、店内加工していた手づくりおにぎり等で消費期限の不正表示が行われていた問題に関して、社長直轄の品質管理専任担当者を新たに配置するなど、再発防止に向けた内部体制の強化などを発表した。販売再開は「新たな対策や機器の運用が徹底できていることを確認できてから」（同社）としている。8月9日に全店で手づくりおにぎり・弁当の製造を中止し、18日に店内加工の惣菜も製造を中止。全店で調査を実施したとこ