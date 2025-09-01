［J１第28節］川崎 ５−３ 町田／８月31日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuインパクト抜群の活躍だ。伊藤達哉の勢いが止まらないのである。前節の名古屋戦では敵陣ペナルティエリアで寄せてくる相手を舞うようにかわして決勝弾（〇４−３）を挙げると、町田戦ではカウンターからコースを狙った見事なミドルで先制点をマーク。スタンドを再びどよめかせてみせた。この日、先発陣の最後尾で入場した伊藤は、どこか纏って