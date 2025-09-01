年々移り変わる夏の生活スタイル。今年、女性たちは睡眠に関してどのような悩みを持っているでしょうか。20〜30代の女性300人にアンケート調査を実施し、また睡眠のプロに、適切な向き合い方も聞きました。Q. 睡眠の質には満足していますか？Q. 通年でどのような睡眠のお悩みがありますか？Q. 寝る直前にしていることは？Q. 昼寝はしますか？睡眠は精神状態を表すバロメーター単純に睡眠だけに悩んでいる人は実は少なく、不眠を訴