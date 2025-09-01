FRUITS ZIPPER¤¬8·î2Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¤Î¡¢MV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¥°¥ëー¥×½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óMV¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¶ÊÄ´¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë¥Ñー¥È¤¬Â¿ºÌ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢FRUITS ZIPPER¤Îº£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹ÄêÈÖ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FRUITS ZIPP