»Í¹ñ¤Î¿å¤¬¤á¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹áÀîÍÑ¿å¤Î¡ÖÂè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡×¤¬2Æü¤«¤é³«»Ï»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤¬Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ú¹áÀî¡Û ¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò20%¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÂè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤¬¤¢¤¹¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê1Æü¡Ë¸áÁ°0»þ¸½ºß68.9%¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤¹¤Ë¤âÃù¿åÎ¨¤¬60%ÄøÅÙ¤Þ