殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者（３５）。８月２０日、神戸市のマンションで女性（２４）をナイフで刺し、殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、取り調べで谷本容疑者は次のよう趣旨の供述をしているといいます。（谷本容疑者の供述）「事件の２日前の朝に勤務先近くで女性を見つけ、好みのタイプの女性だと思い、後をつけてビルに入っていくのを確認した」被害女性の勤務先近くの防犯カメラの映