ファミリーマートから、二刀流の“シン”おむすびが発売されている。おにぎり専門店「ぼんご」監修によるおむすびを“進化（シンカ）”させた、「大きなおむすび」2種類。さらに、明治4年創業の老舗「柿安」監修による“新贅沢（シンゼイタク）”なおむすび2種類だ。2店のこだわりが詰まった、新作おむすびを食べてみた！8月26日に発売されたばかりの新商品がこちらの2種類！8月26日に発売されたのは、ぼんご監修「大きなおむすび