【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『a-nation 2025』が8月30・31日に東京・味の素スタジアムで開催。ここでは30日公演の模様をレポートする。 ■味の素スタジアムに豪華アーティストたちが集結 ■OPENING ACT：PG 小中学生の14名で構成されたヴォーカル＆ダンスカンパニー・PGがオープニングアクトで登場。昨年「夏休みの自由研究をバズらせたい小中学生集団」としてTikTokでバズった彼