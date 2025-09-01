『プリティ・ウーマン』などで知られるジュリア・ロバーツがインスタグラムを更新し、水上タクシーの座席で夫に膝枕されて丸くなる、ほっこり写真をシェアした。【写真】夫に膝枕してもらうラブラブショットジュリアは現地時間8月29日の投稿で、シンプルに「ベニス」とキャプションを付け、ドレスを着たま裸足になり、夫ダニー・モダーの膝に顔をうずめ、丸くなる写真をシェアした。この日、ルカ・グアダニーノ監督の最新作